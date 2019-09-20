Бурганов: Люди с ограниченными возможностями тоже должны участвовать в конкурсах, как WorldSkills

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани министр образования РТ Рафис Бурганов наградил победителей и призеров Республиканского этапа V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

«Мы совсем недавно провели чемпионат мира по стандартам WorldSkills, и, наверное, не все знают, что существует организация, которая проводит такие же конкурсы для людей с ограниченными возможностями. Лица с ограниченными возможностями также должны участвовать не только в реальной экономике, но и в таких же конкурсах, чтобы оттачивать свое мастерство», — отметил заместитель Премьер-министра РТ и министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

Республиканский этап чемпионата проходил с 3 июля по 20 сентября по 46 компетенциям на 23 соревновательных площадках, расположенных на базе колледжей и техникумов РТ. В каждой компетенции участники соревновались в трех категориях: «Школьники», «Студенты», «Специалисты». Спектр компетенций включал различные направления, такие как флористика, изобразительное искусство, сварка, кулинарное дело, кирпичная кладка и др.

«Так как я студентка только второго курса, сложностей было много, и было очень много положительных эмоций. Я должна была составить фрагмент урока и решить педагогические задачи, и времени не было так много. Я собираюсь после колледжа получить высшее образование по этой специальности и развивать себя как педагог и как личность. Я знаю, что я могу с легкостью прийти на работу в школу, которую я закончила», — рассказала участница чемпионата в компетенции «Учитель начальных классов» Светлана Фролова.

Всего в республиканском этапе приняли участие 450 человек в возрасте от 14 до 65 лет. По итогам тура определены победители, которые представят республику в 46 компетенциях по различным категориям на V Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет с 20 по 22 ноября этого года в Москве. Планируется, что республиканскую сборную будут представлять 90 участников.

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