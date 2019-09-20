«Татнефть» закупит лаборатории для непрерывного контроля за чистотой воздуха в Альметьевске

(Альметьевск, 20 сентября, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» закупит стационарную и передвижные лаборатории для создания в Альметьевске системы непрерывного контроля за экологической обстановкой. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» начальник отдела экологической безопасности института «ТатНИПИнефть» Петр Кубарев.

«На сегодняшний день техзадание лабораторий размещено на торгово-закупочной площадке, в конце сентября будут объявлены результаты и выбран поставщик», – отметил Кубарев.

По его словам, передвижные лаборатории будут закуплены в виде контейнеров, которые при необходимости можно будет поставить в любую точку на определенный период для контроля за качеством воздуха. Стоимость одной передвижной лаборатории составляет около 15 млн рублей.

Стационарные посты позволят проводить постоянный мониторинг, и данные о качестве воздуха будут выводиться на электронные табло в режиме онлайн. «Сейчас мы подбираем информацию, которую будем транслировать на мониторах, чтобы жителям она была понятна», – подчеркнул Кубарев.

Ожидается, что на городские инфотабло в онлайн-режиме будут выводиться метеорологические данные с температурой воздуха, силой и направлением ветра, атмосферным давлением и влажностью, а также с экологическими параметрами, в числе которых – уровень содержания в атмосфере загрязняющих веществ с указанием значений их предельно допустимых концентраций. Мониторы также планируется использовать и для экологического просвещения горожан.

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