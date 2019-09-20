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Татар-информ

20 сентября 2019, 16:01

ОбществоСельское хозяйство

Руководитель Союза садоводов РТ рассказал, почему не нужно строить жилые дома в садовых обществах

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ОбществоСельское хозяйство

Руководитель Союза садоводов РТ рассказал, почему не нужно строить жилые дома в садовых обществах

Фото: Михаил Захаров

Дома в садовых некоммерческих товариществах республики должны быть сезонным жильем, считает Владимир Дейнекин.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Строительство жилых домов для круглогодичного проживания на территории садовых обществ Татарстана является большой ошибкой, считает председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Мы получили новый закон, которым разрешено строить жилые дома на территории садоводческого объединения. Многие пошли по этому пути и строят там хорошие дома, совершая тем самым ошибку. В дальнейшем жить там постоянно будет неудобно. К сожалению, там еще нет хороших дорог и проездов. Поэтому в дальнейшем садоводы будут вынуждены продавать эти дома», — сообщил он.

Спикер считает, что на территории садовых обществ должна быть выстроена такая система, которая была бы удобна для летнего проживания. Владимир Дейнекин назвал садоводческие товарищества «первой ячейкой гражданского общества» и «маленьким государством». Спикер пояснил, что люди, работая на заводах и в офисах в коллективах, не решают экономические проблемы и не сталкиваются с таким спектром проблем, как в садоводческих товариществах.

«Дома в садовых некоммерческих товариществах должны быть нашим вторым жильем на половину года. Благодаря садам люди могут получать экологически чистые продукты, подлечиться. Главная цель этих садов на западе – привлечение молодежи к труду на земле, выращиванию разных культур», — сказал Дейнекин.

Эксперт также отметил громадную разницу в цене земли на территории садовых товариществ и в коттеджных поселках. Поэтому садовые общества на первый взгляд выглядят более привлекательно для жилого строительства.

«Стоимость квадратного метра в саду выше стоимости сельскохозяйственных угодий, но она в 10-12 раз меньше, чем стоимость земельных участков в коттеджных поселках. В Куюках продается одна сотка за 240 тысяч рублей. Стоимость участков под индивидуальное жилье должна быть меньше. В садовых обществах должны строиться дома для сезонного проживания», — заключил он.

 

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