В мэрии Казани объяснили трещины дома на Халтурина просадкой фундамента и близостью дороги

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Мэрия Казани объяснила наличие трещин на доме по адресу Халтурина 11/10 просадочным фундаментом и большой вибрационной нагрузкой от близлежащей автодороги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе исполкома со ссылкой на управляющую компанию дома.

«Основанием фундамента указанного дома служат грунты, песок, суглинок, которые подвержены просадочным свойствам. Также существует большая вибрационная нагрузка от ближайшей автомобильной дороги. Совокупность этих факторов привела к неравномерной осадке фундамента, разрушению отмостки и образованию трещин по несущим стенам фасада», — отметили в мэрии.

По сообщению пресс-службы, поэтому в 2015 году подрядная организация выполнила работы по усилению фундамента, инъектированию трещин стен фасада и устройству отмостки.

В настоящее время новые трещины не выявлены, а на опубликованных в соцсетях фото — заделанные трещины, подчеркнули в мэрии.

Кроме того, в этом году в доме в рамках текущего ремонта запланирован ремонт балконов, добавили в исполкоме.

Ранее в сети получили широкий резонанс фотографии дома с трещинами на улице Халтурина в Кировском районе Казани.

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