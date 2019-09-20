С начала года приставы взыскали в пользу Госалкогольинспекции РТ более 7,5 млн рублей

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). За 8 месяцев текущего года судебные приставы взыскали в пользу Госалкогольинспекции РТ свыше 7,6 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Республике Татарстан Антон Курчаков.

«Основная масса исполнительных производств - это взыскание штрафов за нарушение законодательства, регламентирующего реализацию алкоголя. В рамках указанных исполнительных производств судебные приставы применяют широкий спектр принудительных мер в отношении неплательщиков», – отметил Антон Курчаков.

Так приставы в рамках 193 производств арестовали счета должников, а 60 должников ограничены в праве выезда за пределы страны.



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