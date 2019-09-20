(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил преобразовать Министерство информатизации и связи РТ в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ. Об этом стало известно сегодня на заседании Президиума Госсовета РТ шестого созыва.

«В повестку дня заседания предлагается включить вопрос о согласовании предложения Президента Татарстана о преобразовании Министерства информатизации и связи РТ в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ», — рассказала секретарь республиканского парламента Лилия Маврина.

Вопрос о согласовании предложения Президента РТ по преобразованию Министерства информатизации и связи РТ будет рассмотрен депутатами на третьем заседании республиканского парламента, которое состоится 25 сентября.

Министерство информатизации и связи РТ (исполнительный орган государственной власти) проводит государственную политику в сфере информатизации и связи, осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями. В его структуру входят Технопарк в сфере высоких технологий IТ-парк, Центр информационных технологий РТ, ГУ «Комплекс-52», Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи, АНО «Фонд развития города Иннополис».

С июня 2019 года министром информатизации и связи Татарстана является Айрат Хайруллин.

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