Дошкольное обучение и зарплата учителей: Альбина Насырова назвала свои главные задачи в Госсовете РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Депутат Госсовета РТ шестого созыва Альбина Насырова назвала вопросы по дошкольному образованию и зарплате педагогов приоритетными в своей работе. Об этом она сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» после первого заседания Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Я рада, что я в этом комитете. Все темы мне близки — и культура, и образование, и языки. Безусловно, лично для меня приоритетное направление — это дошкольное и школьное образование, вопросы, касающиеся педагогов, воспитателей, их заработной платы», — рассказала директор «Бала-сити».

Она добавила, что в комитете собралась сильная команда: «У нас очень сильная команда, много практиков из образования, директора школ. Я думаю, что будет много плодотворных, интересных проектов для работы», — уточнила Насырова.

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