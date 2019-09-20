«Мозаика культур» в Казани вошла в топ событий российских выходных

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур» вошел в число самых интересных фестивалей и праздников России под открытым небом в выходные дни. Оценку провел туристический портал «ТурСтат».



Лидером рейтинга open-air мероприятий в уикенд стал Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького, на втором месте – республиканский фестиваль «Мозаика культур» в Казани, замыкает тройку призеров гастрофестиваль «Золотой кабачок» в Клину Московской области.



Праздник Дня города Воронежа и фестиваль гостеприимства в День улицы Рождественской в Нижнем Новгороде расположились на четвертом и пятом месте соответственно. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий сентябрьских выходных.



Республиканский фестиваль «Мозаика культур» состоится в столице Татарстана 21 сентября. На Кремлевской набережной пройдет парад костюмов, состоится модный показ коллекций одежды с этническим компонентом, будет работать национальный фуд-корт. Также каждый гость сможет насладиться кулинарными шедеврами молодых поваров и узнать о разнообразных культурах и наследии Поволжья на фестивале-конкурсе «Кухни народов Татарстана».

О событиях в Казани на уикенд читайте на портале sntat.ru

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