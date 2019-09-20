На Ново-Татарском кладбище в Казани открыли памятник на могиле Альфии Авзаловой

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Увековечение памяти выдающихся татарских деятелей искусства — одно из главных обязанностей Правительства Татарстана и Министерства культуры республики. Об этом заявил сегодня заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на открытии надгробного камня на могиле легендарной татарской певицы Альфии Авзаловой.

«Если не сумеем донести до будущих поколений творчество наших выдающихся деятелей, развитие нации и наша судьба будут сложными», — отметил он.

Надгробный памятник Альфии Авзаловой представляет собой статую певицы в полный рост, а также постамент с подписью «Великая певица татарского народа Альфия Авзалова (1933-2017)». Автор памятника — скульптор Фаниль Валиуллин.

В церемонии открытия мемориального комплекса принимали участие родные дочери, близкие певицы, а также представители татарской интеллигенции. Выступали директор Татарской государственной филармонии Кадим Нуруллин, представители Актанышского района, а также писатель Рабит Батулла, певица Хамдуна Тимергалиева, артисты Равиль Шарафиев, Рашит Сабиров и другие видные деятели культуры и искусства.

Рабит Батулла предложил внести имя Альфии Авзаловой в Книгу рекордов Гиннеса. Рашит Сабиров заявил, что необходимо установить памятник певице в центре Казани.

Церемонию открытия памятника вел народный артист Татарстана Фердинанд Салахов, который отметил, что работа по увековечению памяти Альфии Авзаловой продолжается, филармония готовит письма к руководству республики и спонсорам с просьбой поддержать проекты.

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