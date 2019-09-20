Лучших садоводов Татарстана наградят на ярмарке в казанском агропромпарке

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Лучшие садоводы Татарстана будут награждены на ярмарке, которая пройдет 21 сентября в агропромпарке «Казань». Об этом сообщил сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«21 сентября в Татарстане пройдет ярмарка, посвященная Дню садовода. Приглашаем на ярмарку всех горожан. В этот день будут награждены лучшие участники наших программ. Также на мероприятии пройдут мастер-классы», — отметил спикер.

Выставка-ярмарка «День садовода – 2019» пройдет 21 сентября с 8 утра до 14 часов дня на площадке агропромышленного парка «Казань». Горожане смогут купить сельскохозяйственную продукцию, выращенную садоводами, принять участие в различных конкурсах и мастер-классах.

Ришат Хабипов отметил, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и Правительство республики уделяет большое внимание поддержке садоводов. В этом году постановлением Госсовета РТ впервые официально был установлен праздник – День садовода, который теперь будет отмечаться в Татарстане каждую первую субботу сентября.





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