В Мензелинске женщина в гневе воткнула в ягодицу мужу нож

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Мензелинске 52-летняя женщина в гневе воткнула в ягодицу мужу нож, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Супружеская пара с утра распивала спиртные напитки. Ближе к обеду между ними возникла ссора, и 52-летняя женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла ножевое ранение ягодичной области 61-летнему супругу», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Раненого мужчину экстренно доставили в районную больницу, а его супругу задержали. Свою вину женщина полностью признала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия женщина будет находиться под домашним арестом.



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