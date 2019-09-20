Президент РТ выступит с ежегодным посланием к Госсовету на втором заседании парламента 25 сентября

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Государственному Совету республики 25 сентября на втором заседании парламента нового созыва. Дату его проведения утвердили сегодня депутаты на заседании президиума Госсовета РТ.

«На второе заседание вносится один вопрос — ежегодное послание Президента Татарстана Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики. Традиционное заседание, на котором Президент РТ выступает с посланием парламенту, вызывает большой интерес общественности», — сказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. С 10 утра будет организована теле- и радиотрансляция.

На заседание приглашены члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ, Центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, Счетной палаты, Совета муниципальных образований, Общественной палаты, Ассамблеи народов, политических партий и общественных объединений, молодежных, спортивных организаций, руководители дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованные в Казани, и многие другие. Общее количество приглашенных — 600 человек.

Со своим первым посланием к Госсовету РТ Рустам Минниханов выступил 13 октября 2010 года.

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