За три года для садоводов Татарстана на бюджетные средства отремонтируют 99 км подъездных дорог

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Благодаря господдержке за три года в Татарстане будет отремонтировано 99 км подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам. Об этом сообщил сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«В этом году в 22 муниципальных районах в 154 садовых некоммерческих обществах мы отработали два объекта водоснабжения и площадки ТБО в 120 садовых некоммерческих товариществах. Запланировано выполнить 34,7 километра подъездных дорог до границ 54 садовых товариществ, работы в 15 районах продолжаются. Мы ежегодно эти работы завершаем к началу октября», — отметил спикер.

В Татарстане зарегистрировано более 950 садоводческих и оградных некоммерческих товариществ, которые используют 386 тыс. земельных участков общей площадью 20 тысяч гектаров. Из республиканского бюджета в 2017–2018 годах на решение проблем садоводов выделено более 1 миллиарда рублей, отремонтировано 52 скважины, 271 площадка для сбора и вывоза ТБО, 15,2 км водопровода, 64,3 км подъездных дорог и 107 км линий электропередач. Работы по ремонту объектов инженерной инфраструктуры садоводческих и огороднических объединений продолжаются.

«В этом году планируется отремонтировать около 90 км линий электропередачи, 44 км водопроводных сетей и около 15 километров внутренних дорог. Если будут от садоводческих товариществ поступать новые заявки, то будет сформировано предложение к руководству республики об увеличении суммы софинансирования», — отметил Хабипов.

Спикер считает, что садоводчество — это не только возможность для татарстанцев обеспечить свои семьи свежими овощами и ягодами, но и возможность отдыха на свежем воздухе для всей семьи. Он выразил надежду, что реализация госпрограммы по поддержке садоводов будет продолжена и в последующие годы.

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