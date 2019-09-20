WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

20 сентября 2019, 16:28

Общество

Андрей Кондратьев: «Государство должно помогать встать на ноги молодым специалистам»

Рекомендуем

Общество

Андрей Кондратьев: «Государство должно помогать встать на ноги молодым специалистам»

Фото: архив

Депутат Госсовета РТ шестого созыва вошел в Комитет по социальной политике.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Депутат Госсовета РТ шестого созыва Андрей Кондратьев планирует вместе с Министерством молодежи РТ проработать вопрос трудоустройства молодого населения. Об этом сообщил депутат корреспонденту ИА «Татар-информ» после первого заседания Комитета по социальной политике.

«Это уже вопрос перезревший, потому что мы понимаем, что наши большие прекрасные вузы выпускают специалистов, которые востребованы, но специалист с начальной зарплатой не может сразу встать на ноги. То есть ему надо в этом помочь, государство должно помочь», — рассказал он.

Кроме этого, еще одним приоритетным направлением Кондратьев видит проработку вопросов по организации оздоровительного отдыха детей и молодежи.

«Необходим рамочный закон, который конкретно бы определил, что является профильной сменой, что является палаточным лагерем и так далее. Чтобы был норматив на уровне закона, и родители могли понимать — что и какой категории предоставляется в рамках организации летнего отдыха», — уточнил депутат.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владимир Познер в Казани навестил тяжелобольных детей, проходящих лечение в ДРКБ

Новости дня
17:44
Валентина Матвиенко поздравила Фарида Мухаметшина с избранием на пост Председателя Госсовета РТ

В Татарстане прошло первое заседание парламента республики, на котором избрали спикера, президиум, а также руководителей комитетов и комиссий.

17:43
Автоледи сломала нос в ДТП с участием двух иномарок в Казани

ДТП произошло сегодня рано утром напротив дома №12 по улице Минская.

17:36
Владимир Познер в Казани навестил тяжелобольных детей, проходящих лечение в ДРКБ

Журналист рассказал юным пациентам о своих увлечениях и написал пожелание в гостевой книге.

17:26
Возможность учреждения новой госнаграды рассмотрят депутаты на третьем заседании Госсовета РТ

В Казани 25 сентября состоятся два заседания Госсовета РТ шестого созыва.

17:23
Казанский врач-остеопат попал под суд за махинации с продажей квартиры умерших супругов

По версии следствия, обвиняемый, врач-остеопат Павел Мадякин, подделал документы и присвоил жилье себе, а позже продал 79-летнему пенсионеру.

17:17
В Мензелинске женщина в гневе воткнула в ягодицу мужу нож

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

17:16
Рашит Сабиров призвал установить в центре Казани памятник Альфии Авзаловой

Сегодня на Ново-Татарском кладбище состоялось открытие надгробного памятника на могиле легендарной татарской певицы Альфии Авзаловой.

17:02
Бурганов: Люди с ограниченными возможностями тоже должны участвовать в конкурсах, как WorldSkills

В Казани наградили победителей и призеров Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс».

16:50
Казанская семья погасила трехмиллионный долг по ипотеке, накопившийся за 10 лет

В 2014 году суд вынес решение о взыскании задолженности, однако казанцы проигнорировали его.

16:40
Минпромторг РТ: На Казанском заводе синтетического каучука возобновится производство

Предприятие-банкрот является единственным в России производителем полисульфидных олигомеров и специальных марок каучуков.

16:34
Дошкольное обучение и зарплата учителей: Альбина Насырова назвала свои главные задачи в Госсовете РТ

Директор «Бала-сити» вошла в Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

16:31
«Татнефть» закупит лаборатории для непрерывного контроля за чистотой воздуха в Альметьевске

Данные о состоянии окружающей среды будут в режиме онлайн передаваться на городские информационные табло.

16:28
Андрей Кондратьев: «Государство должно помогать встать на ноги молодым специалистам»

Депутат Госсовета РТ шестого созыва вошел в Комитет по социальной политике.

16:22
Рустам Минниханов обсудил с главой «Транснефти» развитие взаимных поставок товаров

Президент РТ принял в Казанском Кремле председателя правления и президента ПАО «Транснефть».

16:15
В мэрии Казани объяснили трещины дома на Халтурина просадкой фундамента и близостью дороги

В этом году в доме в Кировском районе города отремонтируют балконы.

16:05
Молодожены из Нижнекамска выиграли приз на «Пятнице»

Жители Нижнекамска Аида и Рамис Коптевы стали участниками шоу «Четыре свадьбы» и выиграли романтическое путешествие.

16:02
Минприроды повысило стоимость всех российских зверей в 400 раз

Общая стоимость природных ресурсов в России, включая стоимость лесов, на конец 2018 года составляла 102,66 трлн рублей.

16:01
Руководитель Союза садоводов РТ рассказал, почему не нужно строить жилые дома в садовых обществах

Дома в садовых некоммерческих товариществах республики должны быть сезонным жильем, считает Владимир Дейнекин.

15:52
Для оздоровления Волги в Татарстане реконструируют очистные сооружения на 1,8 млрд рублей

К 2024 году на территории региона сокращение Волги грязными сточными водами сократится в три раза.

15:50
Лучших садоводов Татарстана наградят на ярмарке в казанском агропромпарке

21 сентября пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню садовода, во время которого пройдут различные конкурсы и мастер-классы.

15:48
На Ново-Татарском кладбище в Казани открыли памятник на могиле Альфии Авзаловой

Надгробный памятник Альфие Авзаловой представляет собой статую певицы в полный рост.

15:45
За три года для садоводов Татарстана на бюджетные средства отремонтируют 99 км подъездных дорог

В 2019 году в садоводческих товариществах республики отремонтируют 15 километров внутренних дорог.

15:42
Рустам Минниханов предложил преобразовать Министерство информатизации и связи РТ

Вопрос о согласовании предложения Президента РТ будет рассмотрен на третьем заседании республиканского парламента.

15:36
Назначение Марата Зяббарова главой Минсельхоза РТ согласуют на третьем заседании Госсовета РТ

Зяббаров 18 сентября назначен исполняющим обязанности вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

15:35
Эксперт: Благодаря «Татнефти» Татарстан сделал качественный рывок в развитии медицины

По данным международной компании PwC, продолжительность жизни в Татарстане составляет 74,3 года, что на 1,5 года больше, чем в целом по России.

События