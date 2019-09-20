Андрей Кондратьев: «Государство должно помогать встать на ноги молодым специалистам»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Депутат Госсовета РТ шестого созыва Андрей Кондратьев планирует вместе с Министерством молодежи РТ проработать вопрос трудоустройства молодого населения. Об этом сообщил депутат корреспонденту ИА «Татар-информ» после первого заседания Комитета по социальной политике.

«Это уже вопрос перезревший, потому что мы понимаем, что наши большие прекрасные вузы выпускают специалистов, которые востребованы, но специалист с начальной зарплатой не может сразу встать на ноги. То есть ему надо в этом помочь, государство должно помочь», — рассказал он.

Кроме этого, еще одним приоритетным направлением Кондратьев видит проработку вопросов по организации оздоровительного отдыха детей и молодежи.

«Необходим рамочный закон, который конкретно бы определил, что является профильной сменой, что является палаточным лагерем и так далее. Чтобы был норматив на уровне закона, и родители могли понимать — что и какой категории предоставляется в рамках организации летнего отдыха», — уточнил депутат.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.