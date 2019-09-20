Минприроды повысило стоимость всех российских зверей в 400 раз

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Министерство природных ресурсов и экологии России обновило оценку диких животных страны, имеющих промысловую ценность для охотников. Стоимость охотничьих ресурсов выросла в 400 раз, ­сообщает Радио Sputnik.

«Общая стоимость всех охотничьих особей на конец прошлого года составила 267 миллиардов рублей. Оценка тех же животных на конец 2017 года составила 640,6 миллиона рублей, тем самым обновленные данные в 400 раз выше предыдущих», – говорится в сообщении.

По данным Минприроды РФ, дороже всего в России ценятся лоси, их суммарная оценка составляет около 88 млрд рублей. На втором месте по ценности косули — 46,7 млрд рублей, а на третьем — дикие северные олени, стоимость которых составляет около 28,7 млрд рублей.

Переоценка охотничьих ресурсов может быть связана с изменением численности запасов животных за счет отстрела, отлова и их гибели. Точная причина переоценки не уточняется.

По данным Минприроды РФ, на конец 2018 года общая стоимость природных ресурсов в России, включая стоимость лесов, составляла 102,66 трлн рублей, что на 69% больше, чем годом ранее.

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