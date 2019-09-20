В рамках фестиваля SKAZ.KA пройдет чемпионат среди лучших сборных мира по уличному футболу

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). На фестивале SKAZ.KA лучшие мировые команды по уличному футболу сразятся между собой за пальму первенства. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генменеджер World Street Football Cup Михаил Пискунов.

«Это достаточно новый вид спорта, и уличное движение пропагандирует уличное футбольное движение», — отметила спикер.

В рамках матча-открытия сборная России сразится с командой Бельгии. Призовой фонд турнира составит 1,3 тысячи евро.

Особое внимание будет уделено татарской культуре. Так, будет организована сцена Yummy music, где выступят артисты независимого музыкального лейбла, продвигающего современную татарскую музыку и язык.

SKAZ.KA объединит весь предшествующий накопленный опыт и главные тренды современности, на одной площадке встретятся музыка, спорт и культура. Участниками станут «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн, Brainstorm, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».

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