Руководитель нового комитета ГС РТ Александр Тыгин будет работать в Госсовете на постоянной основе

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На первом заседании Госсовета РТ шестого созыва рассмотрели вопрос об избрании депутатов для работы на профессиональной постоянной основе, а также об увеличении их числа в новом созыве. Согласно законопроекту, который был единогласно поддержан в первом и третьем чтении, число депутатов увеличилось с 20 до 22.

«В связи с увеличением количества комитетов Государственного совета РТ до 8 предлагается увеличить число депутатов Госсовета РТ, работающих на профессиональной постоянной основе на две единицы, а именно — председатель и заместитель председателя комитета», — отметил член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Николай Рыбушкин.

Он также добавил, что законопроект был предварительно рассмотрен на заседании комитета, к законопроекту имеется предварительное заключение правового управления ГС РТ, кроме того, проект закона прошел лингвистическую экспертизу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в шестом созыве Госсовета РТ количество комитетов увеличилось. К уже существующим семи добавился Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию, председателем которого стал экс-глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска Александр Тыгин.

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