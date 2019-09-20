Мужчину, который под Казанью убил таксиста и угнал его авто, оправили в СИЗО на два месяца

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). 26-летнего мужчину, который в минувший вторник под Казанью убил таксиста и угнал его авто, оправили в СИЗО на два месяца. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Высокогорского районного суда.

«Сегодня Высокогорской районный суд Казани отправил под арест на два месяца 26-летнего жителя Республики Марий Эл, которого подозревают в убийстве 31-летнего таксиста», – уточнили в пресс-службе суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 18 сентября в полицию обратилась жительница Казани. Девушка рассказала, что во вторник, 17 сентября, они со своим 26-летнем приятелем решили отправиться в поездку и для этого вызвали такси. По дороге девушка попросила остановить авто и вышла в лесопосадку. По пути обратно она увидела, как ее друг наносит водителю удары ножом в грудь. Испуганная девушка закричала. Это отвлекло парня, и таксисту удалось сбежать.

Утром 19 сентября вблизи поселка Шигали было обнаружено тело водителя с семью ножевыми ранениями. Спустя время на дороге у деревни Макеевка нашли разбитый автомобиль погибшего.

Предполагаемого убийцу удалось задержать, когда он приехал к своей подруге в гости. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Волжска (Марий Эл). Свою вину он полностью признал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».





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