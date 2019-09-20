На реконструкцию очистных сооружений на Волге в Тетюшах будет затрачено 107 млн рублей

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На 453,6 тысяч кубометров в год сократится доля отводимых загрязненных сточных вод в Волгу за счет реконструкции очистных сооружений в Тетюшах, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Работы на объекте уже начаты и ведутся в рамках федерального проекта „Оздоровление Волги“ по направлению „Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу“. Госконтракт заключен с АО „Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ“. Общая сумма проводимых работ составит 107,6 млн рублей», — сказано в сообщении.

Кроме того, начаты работы еще на четырех объектах в Казани, селе Красный Бор Агрызского района, поселке Алексеевское и Заинске.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в текущем году на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Татарстане предусмотрено 1,856 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» по направлению «Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу». Главной целью регионального проекта «Оздоровление Волги на территории Татарстана» станет трехкратное сокращение загрязнения реки сточными водами к 2024 году.

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