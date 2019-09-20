Эксперт: Благодаря «Татнефти» Татарстан сделал качественный рывок в развитии медицины

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Благодаря бюджетобразующим предприятиям, таким как «Татнефть», Татарстан сумел оснастить клиники высокоточным медицинским оборудованием, что привело к увеличению продолжительностью жизни в республике. Об этом сообщила доктор медицинских наук, сотрудник Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Елена Яшина.

«У вас в республике есть высокоточное оборудование, которое закупалось в ходе реализации федеральных программ и на средства, выделенные субъектом. В данном случае субъектом выступала Республика Татарстан, а ПАО “Татнефть”, являясь субъектообразующим предприятием, не только наполняло бюджет за счет перечисления налогов и страховых взносов в систему Обязательного социального страхования, но и “дофинансировало” отдельные медицинские учреждения. При этом при финансировании федеральных проектов всегда предполагается софинансирование: чем больше выделяет сам субъект, тем больше добавляет федеральная власть», – отметила Яшина.

Она напомнила, что введение в России системы подушевого финансирования здравоохранения фактически оставило без медпомощи в стране более 80 тыс. населенных пунктов. А «линейное» повышение зарплат медработникам остановило развитие медучреждений, поскольку до 70-80% всех денег пошло на зарплату врачам.

«Татарстан является редким исключением для страны. С одной стороны, являясь лидером реализации всех приоритетных и национальных проектов, имеет возможность датировать из бюджета некоторые расходы по инвестированию в основные фонды медицинских учреждений, некоторые целевые программы, что позволяет им развиваться несмотря на крутые виражи реформ», – пояснила эксперт.

По словам Елены Яшиной, ей как сотруднику Академии народного хозяйства и госслужбы довелось участвовать в обучении главврачей Татарстана. «Если по России в целом для большинства медицинских учреждений стоял вопрос, каким образом выжить на те минимальные деньги, которые имеют субъекты, то, к моему большому удивлению, в Татарстане впервые для меня были поставлены вопросы о современных направлениях развития здравоохранения, и пришлось корректировать и дополнять учебную программу, в том числе по направлениям государственно-частного партнерства. Например, в медсанчасти ПАО «Татнефть» выполняются высокотехнологичные операции, и многие направления по качеству конкурируют с ведущими европейскими клиниками», – подчеркнула доктор медицинских наук.

Елена Яшина озвучила результаты исследования международной компании консалтинга и аудита PricewaterhouseCoopers (PwC), согласно которым средняя продолжительность жизни в Татарстане и в Альметьевске 74,3 года – больше, чем в среднем по России (72,8 года). При этом в Татарстане одно из самых ранних выявление онкологических заболеваний среди всех субъектов России и самое длинное время дожития после диагностики и своевременного лечения, если сравнивать с другими субъектами России.

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