В Казани сдали долгострой ЖК «Симфония»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Казани сдали очередной долгострой — четвертый дом ЖК «Симфония» по улице Роторная, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Строительство дома по ул. Роторная, 27е на 180 квартир было начато в 2014 году. В конце 2015 года строительные работы на объекте, как и во всем жилом комплексе, встали в связи с банкротством застройщика — ООО „Фон-Ривьера“», — отметили в исполкоме.

Объект достраивала компания «Бриз». Причем для завершения строительства дольщики создали жилищно-строительный кооператив «Возрождение-4» с доплатой по 15 тыс. рублей с квадратного метра.

С будущими жильцами встретился мэр Казани Ильсур Метшин. Он заявил, что после сдачи этого дома в татарстанской столице останется достроить и сдать еще 12 проблемных объектов, два из которых планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019-го.

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