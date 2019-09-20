Для оздоровления Волги в Татарстане реконструируют очистные сооружения на 1,8 млрд рублей

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В текущем году на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Татарстане предусмотрено около 1,856 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» по направлению «Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В региональную программу по строительству и реконструкции очистных сооружений до 2024 года включены 24 объекта. По результатам проводимых работ прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения загрязненных сточных вод, составит 306 545,2 тыс. кубометров в год», — сказано в сообщении.

В текущем году Минстроем РТ планируется реконструкция девяти очистных сооружений. В настоящее время по шести объектам заключены госконтракты. Работы на очистных сооружениях будут проведены в Казани, селе Красный Бор Агрызского района, поселке Алексеевское, Тетюшах и Заинске на 485,7 млн рублей. На реконструкцию объекта в Елабуге затрачено 783 млн рублей. В настоящее время заявки по объектам в пгт Васильево и Нижние Вязовые Зеленодольского района, а также в Набережных Челнах еще рассматриваются в Минстрое России. Главной целью регионального проекта «Оздоровление Волги на территории Татарстана» станет трехкратное сокращение загрязнения реки сточными водами к 2024 году.



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