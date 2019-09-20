В музее Тукая на празднике «Бэрэнгефест» приготовят самое большое блюдо из картошки

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). 28 сентября в литературном музее Габдуллы Тукая и на исторической Юнусовской площади впервые пройдет Праздник картошки, или «Бэрэнгефест». Об этом сообщается на сайте Национального музея РТ.



В программу включены игры, конкурсы, мастер-классы и лекция-квест о символе картошки в творчестве татарского поэта под названием «Образ картошки в творчестве Г. Тукая».

Посетители также примут участие в приготовлении и дегустации самого большого блюда из этого продукта, смогут послушать песни и стихи, юные гости посмотрят мультфильмы.



Праздник подготовлен на основе произведений Габдуллы Тукая – в пяти стихотворениях и двух произведениях прозы, которого есть упоминание о картофеле или описание роли этого корнеплода в сельском быту.



Открытие праздника запланировано на час дня. Вход свободный. Подробная программа мероприятий доступна на сайте.

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