Лутфулла Шафигуллин: «Комитет Госсовета РТ по экономике должен внести огромную лепту в развитие МСП»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Комитет Госсовета РТ шестого созыва по экономике, инвестициям и предпринимательству активно займется развитием предпринимательства в республике. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава комитета Лутфулла Шафигуллин.

«Комитет должен внести огромную лепту по поддержке и развитию среднего и малого бизнеса. Особенно в сельской местности. Это очень трудное дело», — отметил он.

Новому составу комитета предстоит познакомиться с представителями Минэкономики РТ, Минпромторга Татарстана и Агентства инвестиционного развития РТ, продолжил Шафигуллин. Стороны обговорят, какие законы и подзаконные акты им нужны.

«Нужно проанализировать, сколько законов комитет принял за последние годы, как эти законы работают. Если закон принимают, а он не работает — зачем он нужен?» — заметил собеседник агентства.

Сегодня прошло первое заседание Госсовета РТ шестого созыва.

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