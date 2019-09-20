В предстоящие выходные жители ряда домов Казани останутся без света

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В предстоящие субботу и воскресенье в ряде домов столицы Татарстана отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, 21 сентября, в Московском районе с 8 утра и до 8 вечера света не будет в домах №№ 13, 17 (детский сад № 387), 19, 21, 23 по Баруди и домах №№ 90, 101, 106, 108, 111, 115, 121 по улице Восстания.

В Приволжском районе с 8 утра и до 6 вечера электричество будет отсутствовать по адресам: ул. Гарифьянова, №№ 7 (гимназия № 52), 9а, 11, 13, ул. Сыртлановой, №№ 5, 7, 9, 11.

22 сентября отключение света затронет жителей Кировского района. Так, с 8 утра и до 8 вечера электричества не будет по следующим адресам: ул. Болотникова, №№ 1, 3, Горьковское шоссе, № 11, ул. Ново-Светлая, № 11, ул. Окольная, №№ 3, 5, 7, 9 (школа № 137), 16, 18, 20, ул. Шульгина, № 19 (50-я гимназия).

Причина временных неудобств — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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