Благодаря господдержке садоводы Татарстана решают проблемы с дорогами, водой и мусором

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Проблемы обеспеченности дорогами, беспрерывной электроэнергией, водой, а также вопросы утилизации бытового мусора решаются в садоводческих обществах Татарстана благодаря государственной поддержке. Об этом сообщил сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Беспрецедентная государственная программа поддержки садоводов реализуется в Татарстане. Ранее Президентом РТ было принято решение о ежегодном выделении 550 млн рублей на инженерную инфраструктуру садоводческих товариществ. За годы реализации программы многие садоводы ощутили реальную помощь государства», — отметил спикер.

В Татарстане зарегистрировано более 950 садоводческих и оградных некоммерческих товариществ, которые используют 386 тыс. земельных участков общей площадью 20 тысяч гектаров. Из республиканского бюджета в 2017-2018 годах на решение проблем садоводов выделено более 1 млрд рублей, отремонтировано 52 скважины, 271 площадка для сбора и вывоза ТБО, 15,2 км водопровода, 64,3 км подъездных дорог и 107 км линий электропередачи. Работы по ремонту объектов инженерной инфраструктуры садоводческих и огороднических объединений продолжаются.

«В первую очередь людей волновала обеспеченность дорогами, беспрерывной электроэнергией, водой и утилизация бытового мусора, [обеспеченность] площадками по их сбору. Эти проблемы решаются за счет республиканской программы», — отметил спикер.

В республике действует программа по софинансированию затрат садовых некоммерческих товариществ по ремонту объектов внутренней и внешней инфраструктуры. Суть программы заключается в том, что за каждую потраченную СНТ на ремонт тысячу рублей государство добавит еще две тысячи рублей. В 2019 году на софинансирование ремонта внутренних объектов из республиканского бюджета выделено 83,6 млн рублей.

Садоводческие товарищества, желающие принять участие в программах софинансирования по ремонту объектов внутренней инженерной инфраструктуры — линий электропередачи, систем водоснабжения и внутренних дорог, могут обращаться в отдел земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ. По вопросам благоустройства внешней инфраструктуры — подъездным дорогам, площадкам вывоза ТКО и системам водоснабжения — следует обращаться в исполком района.



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