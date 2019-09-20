Иван Гущин опроверг сообщения о разрушении в Казани старинной брандмауэрной стены

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Сотрудники Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия провели проверку сообщений в соцсетях о разрушении брандмауэрной стены здания 1906 года постройки, расположенного по адресу: Большая Красная, 58б. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» руководитель комитета Иван Гущин.

«Сотрудники комитета и Центра культурного наследия Татарстана на месте детально изучили ситуацию. По результатам осмотра территории информация о сносе и разрушении стены не подтвердилась», – отметил Иван Гущин.

По его словам, в ходе осмотра объекта было установлено, что собственник соседнего земельного участка Нурислам Шарифуллин проводит текущий ремонт кровли гаражного комплекса, примыкающего к брандмауэрной стене. В частности, был произведен демонтаж бетонных перекрытий кровли, ведутся работы по устройству деревянных стропил.

«Специалисты установили, что конструктив брандмауэрной стены в ходе работ не затронут, стена остается в прежнем состоянии», – подчеркнул руководитель комитета.

Как отметил Гущин, вопрос признания брандмауэрной стены самостоятельным объектом культурного наследия планируется рассмотреть в комплексе вместе с усадьбой Чепурина.

«Комитет выражает благодарность неравнодушным гражданам за внимание к теме сохранения памятников и исторической среды», – подчеркнул руководитель комитета.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.