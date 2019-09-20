Владимир Вавилов внесет в Госсовет РТ закон о предоставлении соципотеки семьям с детьми-инвалидами

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Депутат Госсовета РТ шестого созыва Владимир Вавилов планирует внести закон о предоставлении социальной ипотеки семьям, имеющим детей-инвалидов. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» после первого заседания Комитета по социальной политике.

«Есть инвалиды, которые живут в „хрущевках“ на втором-третьем этажах, и матери-одиночки, а их большинство, которые не в силах даже вынести ребенка погулять», — рассказал Вавилов.

Он добавил, что этот закон даст право таким семьям приобрести квартиру на нижних этажах. «Вот этот закон о выделении социальной ипотеки даст им право на „вторичке“ или в новых, строящихся домах приобрести квартиру на первом, хотя бы втором этаже, чтобы облегчить жизнь инвалидов», — уточнил депутат.

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