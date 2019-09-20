Улучшить деловую активность на селе: Марат Ахметов назвал приоритеты работы в Госсовете РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Заместитель Председателя Госсовета РТ шестого созыва Марат Ахметов планирует заниматься вопросами занятости и деловой активности сельского населения Татарстана. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» после первого заседания татарстанского парламента.

«Было поручение Президента РТ (хотя непосредственно задача была возложена на Фарида Хайрулловича, когда я еще работал в Министерстве [сельского хозяйства и продовольствия РТ]) — это деловая активность сельского населения, фермерское движение, кооперативы, личное подсобное хозяйство, занятость сельского населения. Это направление, видимо, тоже будет за мной в большей степени. Пока примерно такие горизонты», — сказал он.

Другой важной задачей Марат Ахметов считает налаживание тесного взаимодействия с комитетами и депутатами Госсовета Татарстана. Напомним, что сегодня состоялась первая сессия татарстанского парламента нового созыва.

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