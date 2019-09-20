В школах Набережных Челнов принимаются заявления в классы с изучением башкирского языка

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). В школах Набережных Челнов идет прием детей в классы с изучением башкирского языка. На сегодня ни одного заявления о желании отдать ребенка в такой класс от родителей не поступало. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления образования и работе с молодежью исполкома города Рустам Хузин.

«Информация была доведена до каждого учреждения среднего образования, в школах связались с родителями башкирской национальности, были собраны анкеты с целью узнать их мнение. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня не поступило ни одного заявления с желанием изучать язык», — сказал Хузин.

С просьбой о создании классов с изучением башкирского языка в школах Казани и Челнов обратилось руководство Башкортостана после подписания соглашения между Татарстаном и Башкортостаном. В связи с этим в августе и сентябре в Доме дружбы народов в Челнах состоялись две встречи с участием родителей и детей. По словам Рустама Хузина, эти встречи проводились с целью ускорить комплектацию башкирских классов.

Хузин также отметил, что есть возможность выделить кабинеты для классов с изучением башкирского языка в школе № 11, в которой был проведен капитальный ремонт с учетом приема детей с нового учебного года. Преподаватели башкирского языка тоже готовы начать работу. «С нашей стороны организационные вопросы решаются», — сказал он.

На данный момент специалисты Управления образования и работе с молодежью исполкома города Набережных Челнов ведут переговоры не только с родителями учащихся школ, но и с родителями башкирской национальности, чьи дети в следующем году выпускаются из детских садов. «Надеемся, что заявления будут. По изучению башкирского языка каждый желающий может написать заявление на имя руководителя школы, в которой обучается его ребенок», — пояснил Рустам Хузин.

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