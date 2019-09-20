Молодожены из Нижнекамска выиграли приз на «Пятнице»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Героями телешоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница» стали молодожены из Нижнекамска Рамис и Аида Коптевы. Они завоевали главный приз шоу — романтическое путешествие на двоих.

«Мы выиграли, потому что наша свадьба была настоящей и искренней. Мы смогли обойти других участников небольшой хитростью, я поставила конкурентам маленькие баллы. Но наша свадьба была действительно лучшей», — рассказала победительница шоу Аида Коптева.

Также Аида поделилась, что к свадьбе с мужем они не готовились, со всей организацией им помогла подруга. От молодоженов потребовалось купить только платье и костюм.

Шоу заключалось в том, что четыре пары конкурировали между собой в том, кто интереснее проведет свадьбу. Конкурентами нижнекамцев стали пары из Калининграда, Ахтубинска и Саратова.

Свадьба Аиды и Рамиса проходила на одной из баз отдыха в национальном парке «Нижняя Кама». Другие участницы шоу присутствовали на свадьбе в качестве подруг невесты. Однако конкурентки активно критиковали проведение торжества, им не понравились закуски, салаты, платье невесты и развлечения в целом.

Аида и Рамис Коптевы выиграли романтическое путешествие, которое молодожены решили провести в Екатеринбурге.

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