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Татар-информ

20 сентября 2019, 14:02

Сельское хозяйство

Городские жители смогут стать участниками программы по сельской ипотеке, стартующей в РТ в 2020 году

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Сельское хозяйство

Городские жители смогут стать участниками программы по сельской ипотеке, стартующей в РТ в 2020 году

Фото: Ильсия Завилейская

Процентная ставка по сельской ипотеке не будет превышать 5%.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Городские жители смогут стать участниками программы по сельской ипотеке, которая стартует в Татарстане в 2020 году. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

По словам собеседницы информагентства, в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» входит ведомственная программа, в которую включены меры поддержки по социальной ипотеке для молодежи.

«Она отличается тем, что в ней могут участвовать не только сельские жители, но и городские, которые желают переехать на село. Процентная ставка по социальной ипотеке будет учитываться регионом по своей системе, но она не должна превышать 5%. Программа начнет работать с 2020 года. И когда примется региональная программа комплексного развития, то будет известна процентная ставка», – отметила Шувалова.

Она добавила, что такая мера господдержки объявлена на федеральном уровне, но пока не принята в Татарстане. «В республике программа точно будет реализовываться, но процентная ставка и критерии будут известны с 2020 года, когда программа полностью начнет свое развитие. Здесь планируется расширение отдельной программы арендного жилья для молодых специалистов, а также можно будет взять ипотеку как на вторичное жилье, так и на постройку дома», – уточнила председатель региональной организации.

Шувалова сообщила, что с этого месяца Аграрное молодежное объединение запускает информационно-консультативные молодежные бригады, которые будут работать в 39 районах республики. «Будем выезжать в районы и информировать сельскую молодежь о новых мерах господдержки, в том числе по социальной ипотеке на селе, которая запускается», – подчеркнула она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минсельхоз России предложил запустить программу льготной сельской ипотеки для улучшения жилищных условий населения. 

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