В Нижнекамске в красивую дату «19.09.19» поженились 15 пар

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В ЗАГСе Нижнекамска в зеркальную дату «19.09.19» наблюдался настоящий ажиотаж – узами брака в минувший четверг себя связали 15 пар, передает «НТР 24».



Первыми новобрачными стали Руслан и Наиля Харисовы. Дату они выбрали неслучайно. Именно 19 сентября пять лет назад состоялось знакомство будущих супругов. При этом, как признались оба, в магию чисел они не верят.



Вопреки им, многие молодожены стечение трех «девяток» считают удачей. Главный специалист Управления ЗАГС Нижнекамска Румия Сахабова поделилась мнением, что 19 сентября – одна из самых красивых дат свадебного календаря. Помимо этого, 19.09.19 – это не просто красивое сочетание цифр, отмечает специалист.



«Это зеркальная дата. В такую дату многие молодожены стремятся заключить брак. Нижнекамск – не исключение», – рассказала Румия Сахабова.



В нумерологии одной из самых ключевых черт числа девять является верность. В ЗАГСе уже сейчас готовятся к новой зеркальной дате – 19.10.19. Уже подано 19 заявлений.

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