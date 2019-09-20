В рамках программы по профилактике терроризма и экстремизма в Казани пройдет медиафорум Конструктив

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Казани в молодежном центре «Волга» (д. Матюшино, ул. Садовая, д. 7) в период с 27 сентября по 29 сентября пройдет медиафорум «Конструктив» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 — 2021 годы», сообщают организаторы.

«Мероприятие представляет собой выездной трехдневный форум, на котором будет организована образовательная программа, направленная на обучение участников генерировать контр-контент в сети Интернет», — говорится в сообщении.

По итогам проведения форума участники будут приглашены к участию в образовательной программе.

Участниками медиафорума станут представители районных и студенческих СМИ, администраторы и ведущие аккаунтов и групп в социальных сетях, контентмейкеры в возрасте от 18 до 30 лет.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заполнить заявку по ссылке в период с 16 по 25 сентября.

Медиафорум проводится Министерством по делам молодежи РТ совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в РТ.

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