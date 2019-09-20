В Татарстане задержали парня, который убил таксиста, угнал его авто и отвез девушку в Волжск

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане задержали парня, который зарезал таксиста, угнал его авто и отвез девушку в Волжск, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

По данным МВД по РТ, 18 сентября в полицию обратилась жительница Казани. Девушка рассказала, что накануне вечером к ней в гости приехал ее молодой человек, 26-летний житель Марий Эл, и молодые люди решили отправиться в поездку.

«Они вызвали такси и отправились на нем в сторону села Шигали. В какой-то момент девушка попросилась выйти, ушла в лесопосадку, а между мужчинами произошел конфликт. По словам девушки, когда она возвращалась, она увидела, как ее парень несколько раз ударил ножом в грудь водителя. Она закричала, и мужчине удалось сбежать», — рассказали в полиции.

После случившегося, парень усадил подругу в авто и отвез в Волжск. На следующий день ей удалось сбежать от злоумышленника, на попутке она добралась в Казань, а оттуда позвонила в полицию.

По информации Следкома, утром 19 сентября в лесном массиве у дороги, ведущей в СНТ «Казаньхимстрой» в селе Шигали обнаружили тело 31-летнего мужчины с семью ножевыми ранениями в области груди.

Спустя время на дороге у деревни Макеевка нашли автомобиль погибшего. Машина была разбита.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В процессе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве в Волжске был задержан безработный молодой человек», — рассказала Газизова.

В МВД установили также, что несколькими днями ранее этот парень ограбил молодого человека. Последний лишился цепочки, браслета и смартфона.

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