Депутат Госсовета от ЛДПР приостановил членство в партии после слов Жириновского о Татарстане

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Депутат Госсовета РТ от ЛДПР по Менделеевскому одномандатному округу Эдуард Шарафиев приостановил свое членство в партии. Об этом он заявил в ходе первого заседания Госсовета РТ шестого созыва.

«Для меня лично и судя по обращениям избирателей, стало большой неожиданностью высказывание Владимира Вольфовича (Жириновского, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ — прим. Т-и) о нашей республике, о том, что Татарстан якобы завален деньгами, и то, что у нас здесь творится — мракобесие», — отметил спикер, добавив, что ранее уже говорил о неприемлемости таких заявлений на пресс-конференции 13 сентября.

По словам Шарафиева, в партии его заявление не поддержали, в связи с чем он и решил приостановить членство в ЛДПР.

«В соответствии с этим вчера я подал заявление в региональное отделение партии. Теперь только сама партия и время определят мое будущее в ЛДПР», — добавил он.

Депутат также подчеркнул, что, работая в госсовете, будет представлять, в первую очередь, интересы своих избирателей и республики.

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