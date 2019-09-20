Владимир Чагин: «Мне интересна работа по ориентированию молодежи в выборе специальности»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На сегодняшний день важна работа по ориентированию молодежи в выборе специальности, об этом член Комитета по социальной политике, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил корреспонденту ИА «Татар-информ» на первом заседании Госсовета РТ шестого созыва.

«В последнее время как производственник занимаюсь кадровыми вопросами молодежи, поиском специалистов в этом направлении. Мне очень интересна эта работа. Сейчас важно помочь ориентированию молодежи в правильном выборе специальности, профессии. Это то, с чем я и мои коллеги столкнулись в последние годы, когда начали искать хороших молодых специалистов. Это, я считаю, очень актуальная тема сейчас», — рассказал он.

Он добавил, что комитет, в котором он теперь будет работать, поспособствует реализации его идей.

«Мне понятно, что у них в головах, мне понятно, что нужно делать, как работать в этом направлении, и я буду очень рад помочь в этом молодежи, родителям», — уточнил Чагин.

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