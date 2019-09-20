Жители Казани и Автограда смогут купить продукты от сельхозпроизводителей на субботних ярмарках

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В субботу, 21 сентября, в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как отмечают в Минсельхозпроде РТ, ставшие традиционными ярмарки пользуются у покупателей популярностью, а реализуемая там свежая продукция от производителей – постоянным спросом.

По словам замначальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолия Никитина, сельхозпредприятия и фермеры из районов республики доставят на ярмарки для реализации населению широкий ассортимент продовольственных товаров.

«Это, в частности, картофель и овощи, мясо, колбасные изделия, молоко и молочные продукты, куриные яйца, макаронные изделия, сыры твёрдые, масло сливочное и растительное, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, сахарный песок, мёд, рыба и другие продукты», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что первые осенние сельскохозяйственные ярмарки этого года прошли в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском муниципальном районе в минувшую субботу. В профильном министерстве сообщили, что и покупатели, и сельхозпроизводители высказали слова благодарности в адрес организаторов этих выставок: сельчане – за возможность реализовать продукцию в городах в комфортных условиях, горожане – за возможность купить качественные продукты по доступным ценам.

Как отметил Анатолий Никитин, адреса торговых площадок, где традиционно проводятся ярмарки, публикуются на сайте Минсельхозпрода РТ и казанцам и жителям Набережных Челнов хорошо известны.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, 21 сентября в Казани ярмарки пройдут на следующих площадках: ул. Ленинградская, 27 (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и ул. Татарстан; ул. Краснококшайская, 150/2 (площадка возле торгового центра «Ягодная слобода»); ул. Батыршина, 20 и поселок Юдино, ул. Ильича, 1, к.1 (площадка перед ДК Железнодорожников); ул. Ш.Усманова, 1 (площадка, прилегающая к Московскому рынку со стороны улиц Энергетиков и Ш.Усманова); пр. Х. Ямашева, 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); ул. Р.Зорге, 66, к. 1 (возле рынка «Олимп»); ул. Аграрная, 2 (открытая площадка агропромышленного парка «Казань») и поселок Дербышки, ул. Липатова, 7 (площадка на территории рынка «Дерби»).

В Зеленодольском районе торговля сельхозпродукцией будет организована в поселке Октябрьский, технополис «Новая Тура», павильон № 1 и в поселке Осиново, на площадке перед торговым центром «Радужный», ул. Садовая, 9.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 28 декабря.

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