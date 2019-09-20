Татары Ульяновска выразили обеспокоенность исчезновением наследия Акчуриных

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). Старинным домам, некогда принадлежавшим династии знаменитых татарских купцов, фабрикантов и меценатов Акчуриных, грозит опасность исчезновения. Дома расположены в селе Старотимошкино Барышского района Ульяновской области. 19 сентября сгорел один из этих исторических зданий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил учитель истории сельской школы Тимур Сорокин.

24-летний Тимур Сорокин мечтает создать в Старотимошкино мемориальный музей династии Акчуриных. Молодой учитель крайне обеспокоен тем, что бесценное для татарского народа наследие находится под угрозой исчезновения. Здания изнашиваются и разрушаются, к тому же, в них орудуют вандалы — они разбирают стены в поисках клада богатых фабрикантов.

Сгоревшее здание — дом зятя купца Тимербулата Акчурина — Хасана Батыргиреевича Сает-Шакулова. В последние годы он был в заброшенном состоянии.

И. о. главы Управления охраны объектов культурного наследия Евгений Сизоненко в соцсетях пишет, что здание не являлось объектом культурного наследия — его после государственной историко-культурной экспертизы в 2017 году исключили из реестра.

«Это был очень красивый деревянный дом, своей историей, архитектурой достойный быть объектом культурного наследия. Сколько говорим, что надо сохранять культурное наследие, зато потеряли еще один памятник», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» кандидат исторических наук, помощник президента Ульяновского государственного университета Римма Вильданова. Недавно она опубликовала книгу по истории Татарской слободы города Ульяновска и хорошо знакома с историей династии Акчуриных и их домов.

С середины XIX до начала XX века в Старотимошкино работали несколько суконных фабрик Акчуриных, здесь же располагались дома и усадьба, принадлежавшие их семье. После революции имущество Акчуриных было конфисковано. Несколько исторических зданий сохранились в селе до сих пор, некоторые из них находятся в заброшенном состоянии, а некоторые переделаны под коммунальные квартиры.

Хасан Саит-Шакулов с 1894 года являлся председателем мануфактурного товарищества Акчуриных. Рядом с его домом была построена одна из семи мечетей деревни — Шакуловская. Двухэтажный дом Шакулова располагался на самой высокой точке села. Фундамент дома — из красного кирпича, а стены, двери и окна — из дуба. Дверные и оконные ручки выполнены из бронзы. В свое время на окнах стояло французское стекло. До нынешних дней в доме сохранились фарфоровая печь, складское помещение с толстыми стенами. В советское время здесь располагалась сельская школа.

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