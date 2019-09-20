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Татар-информ

20 сентября 2019, 13:43

Сельское хозяйство

Победитель конкурса Школы начинающего фермера в РТ получит денежный приз для продвижения продукции

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Сельское хозяйство

Победитель конкурса Школы начинающего фермера в РТ получит денежный приз для продвижения продукции

Фото: Султан Исхаков/архив

Молодежь из сельских населенных пунктов Татарстана проходит обучение основам бизнес-планирования.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане сегодня стартовала «Школа начинающего фермера». В рамках смены «Агростартап» пройдет конкурс бизнес-проектов, победитель которого получит сертификат на полиграфические услуги для бренда своего продукта в размере 30 тыс. рублей.

В течение двух дней молодежь из сельских населенных пунктов республики обучится основам бизнес-планирования, составления эффективного бизнес-плана, узнает о программах поддержки молодежи на селе. Кроме того, запланированы бизнес-тренинги, круглые столы и посещение площадок успешных фермеров Татарстана.

«Мы собрали студентов трех вузов – кооперативного института, аграрного университета и ветеринарной академии Казани, чтобы знания, которые они получают в университете, смогли применить потом у себя в районе. В школе участвуют 60 человек. Слушатели посетят передовые крестьянско-фермерские хозяйства в Балтасинском, Высокогорском, Сабинском и Арском районах. На третий день состоится защита проектов», – рассказала на круглом столе председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

Она упомянула, что в рамках нацпроекта был запущен грантовый конкурс для начинающих фермеров – проект «Агростартап». «На днях он завершился, было подано 130 заявок. Важно, что из них 35% от молодежи. Но из профильных аграрных вузов участвовало всего лишь пять человек», – заметила председатель региональной организации.

По словам Диляры Шуваловой, Аграрное молодежное объединение РТ с 2009 года реализует свои проекты в 39 муниципальных образованиях Татарстана, одним из важных направлений в настоящее время является развитие молодежной кооперации. «Мы со своей стороны делаем это более простыми методами. Например, в Менделеевском районе сейчас 15 семьям выдали оборудование для выращивания птицы. Это все делается в одной деревне. Таким образом молодым семьям показываем, как можно вести личное подсобное хозяйство. Если их заинтересовало, то потом мы создаем кооператив», – проинформировала она.

Государство старается создать максимально комфортные условия для проживания молодежи в сельской местности и развития бизнеса, добавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«В последние годы государством уделяется огромное внимание начинающим фермерам, много различных направлений. В текущем году фермеры получили гранты на развитие сельского хозяйства на сумму 1 млрд 310 млн рублей. Это колоссальная поддержка, которой вы в перспективе тоже сможете пользоваться. Уверен, что она с каждым годом будет прирастать новыми объемами. Сегодня на смену тяжелому изнуряющему труду приходит автоматизация процессов, облик деревень меняется», – подчеркнул он.

По мнению замминистра по делам молодежи РТ Анны Захматовой, проведение подобной школы дает возможность молодежи развиваться во всех направлениях. «Это уникальная площадка, чтобы приобрести новых друзей. Возможно, через несколько лет новые друзья станут вашими партнерами по бизнесу. Проведение таких школ по различным направлениям дает возможность изучить тот вопрос, по которому вы планируете работать в будущем», – заявила она.

«Школа начинающего фермера» проходит при поддержке Минсельхозпрода РТ. К участию в ней приглашены молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированные в сельской местности и желающие начать свой бизнес после окончания университета.  

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