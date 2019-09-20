Председателем Комитета по экономике и предпринимательству в Госсовете РТ стал Лутфулла Шафигуллин

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Председателем Комитета Государственного Совета РТ шестого созыва по экономике, инвестициям и предпринимательству назначен экс-глава «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин. Об этом стало известно на первой сессии парламента Татарстана.
«Решение принято единогласно, поздравляем вас», — обратился к Шафигуллину Фарид Мухаметшин.
Всего в комитете будут работать 14 депутатов, в их числе генеральный директор ООО «Бахетле» Муслима Латыпова, директор Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова Николай Савицких, гендиректор ООО «КАМАЗ-Марко» Роман Mугерман, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева и другие.