Главной по социальной политике в Госсовете РТ назначили Светлану Захарову

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Председателем Комитета по социальной политике в Государственном Совете Республики Татарстан избрали депутата Светлану Захарову. Решение было принято на первом заседании татарстанского парламента нового созыва.

«Решение единогласно принято, поздравляю вас. Комитет непростой, социальных вопросов немало, опыта теперь у вас хватает, здоровье, дай Бог, будет», — обратился к Захаровой Председатель парламента Фарид Мухаметшин.

Отметим, что Светлана Захарова — уроженка города Набережные Челны. Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», Кемеровский государственный университет по специальности «менеджер социальной сферы, страхования и здравоохранения». Она имеет опыт работы врачом и государственного управления.

В состав комитета вошли 14 депутатов Госсовета РТ: генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница № 12» Рамиль Ахметов, руководитель Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев, председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева, заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев, директор МБУК «Казанский Зооботсад» Фанис Нурмухаметов, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин и другие депутаты.

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