Шакир Ягудин переизбран председателем Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Шакир Ягудин стал председателем Комитета Государственного Совета РТ шестого созыва по законности и правопорядку. Об этом стало известно на первом заседании парламента нового созыва.

«Решение принимается единогласно. Шакир Шахмедович, поздравляем», — отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В состав комитета вошли восемь депутатов Госсовета РТ, в том числе гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков, председатель исполкома высшего совета РОО «Татарстан — новый век» Алсу Тарханова, заместитель гендиректора по безопасности ОАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов и другие.

В прежнем составе Госсовета РТ Ягудин также возглавлял данный комитет.

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