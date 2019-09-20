Главбуха Россельхознадзора РТ подозревают в получении 950 тысяч рублей за счет премий начальства

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Главбуха Россельхознадзора РТ подозревают в получении почти миллиона рублей за счет премий начальства, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«Сотрудники казанского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФСБ узнали, что с января 2017 по февраль 2019 года главбух Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РТ незаконно получил крупную сумму денег», — рассказал источник агентства.

Подозреваемый начислял начальникам отделов и их заместителям премии, они эти деньги снимали и часть отдавали ему. На данный момент речь идет о сумме в более чем 950 тысяч рублей.

Известно, что по факту содеянного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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