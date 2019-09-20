Главой нового Комитета Госсовета РТ по жилищной политике стал экс-глава Зеленодольска

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Председателем Комитета Государственного Совета РТ шестого созыва по жилищной политике и инфраструктурному развитию стал бывший глава Зеленодольского района Татарстана и мэр Зеленодольска Александр Тыгин. Об этом стало известно на первом заседании парламента нового созыва.

«Александр Васильевич, поздравляем вас. Желаем больших успехов», — прокомментировал единогласное одобрение кандидатуры Тыгина депутатами парламента Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В нынешнем созыве Госсовета РТ количество комитетов увеличилось. К уже существующим семи добавился Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Ранее с сентября 2013 года Александр Тыгин занимал пост главы Зеленодольского района РТ и мэра Зеленодольска.

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