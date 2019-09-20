Комитетом по бюджету, налогам и финансам в Госсовете РТ будет руководить Леонид Якунин

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Леонид Якунин стал председателем комитета Государственного Совета РТ шестого созыва по бюджету, налогам и финансам. Об этом стало известно на первом заседании парламента нового созыва.

«Огромное спасибо за доверие. Я знаю, что перед комитетом сегодня стоят большие задачи, уже началось формирование бюджета на трехлетний период, и нам необходимо сегодня с вами принять ряд законодательных проектов, с учетом которых формируется бюджет 2020 года и на плановый период», — обратился Якунин к членам комитета.

Депутаты татарстанского парламента также единогласно поддержали его кандидатуру.

Всего в состав комитета по по бюджету, налогам и финансам вошли 13 депутатов Госсовета РТ.

В Госсовете пятого созыва Леонид Якунин также возглавлял данный комитет.

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