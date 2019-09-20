Комитет по госстроительству и МСУ в Госсовете РТ возглавил Альберт Хабибуллин

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению в Госсовете РТ шестого созыва возглавил председатель Татарстанского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) Альберт Хабибуллин. Об этом стало известно на первом заседании парламента нового созыва.

«Альберт Галимзянович, единогласное решение. Поздравляем вас. Желаем больших успехов», — прокомментировал результаты голосования депутатов председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Всего в состав комитета вошли восемь депутатов Госсовета РТ, в том числе председатель татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов, исполнительный секретарь казанского отделения партии «Единая Россия» Ольга Воронова и экс-зампредседателя Госсовета РТ пятого созыва Римма Ратникова.

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