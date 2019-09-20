ВСК обеспечила страховой защитой более 2 тысяч человек по программе «Прививка без риска»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В преддверии сезонной вакцинации от гриппа в России САО «ВСК» предлагает страховую программу «Прививка без риска». Программа пользуется популярностью и помогает людям, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации. Уже более 2 тыс. человек успели воспользоваться страховым продуктом «Прививка без риска».

Программа распространяется на все виды вакцин, разрешенных и зарегистрированных в России, а также на все типы вакцинаций — обязательную и профилактическую. Срок страхования — один год. Страховая сумма составляет до 100 тыс. рублей. Программой покрываются осложнения, возникшие в течение 45 дней после вакцинации. В случае возникновения осложнений состояния здоровья, имея страховой полис, застрахованный получит качественное лечение, которое поможет восстановить здоровье в кратчайшие сроки, без дополнительных затрат.

Продуктом могут воспользоваться как взрослые, так и дети на всей территории России. «Прививка без риска» предусматривает защиту от широкого перечня осложнений и включает в себя как скорую медицинскую помощь, так и лечение в стационаре.

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