Комитет по экологии и природопользованию в Госсовете РТ возглавил экс-глава Минземимущества РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Председателем Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике в Государственном совете Татарстана шестого созыва стал Азат Хамаев, ранее освобожденный от должности министра земельных и имущественных отношений РТ. Его кандидатуру утвердили на заседании Государственного совета РТ шестого созыва.

«Курс по вопросам экологии и природопользования имеет свою историю и программу развития в республике. Дальнейшая работа комитета — это, главным образом, контроль за исполнением законов и, во-вторых, выход с новыми законодательными инициативами, чтобы улучшить жизнь татарстанцев, экологию и животный мир», — поделился планами Хамаев с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Всего в состав Комитета по экологии и природопользованию вошли 15 депутатов Госсовета РТ, в том числе гендиректор ООО Торговый дом «Цеолиты Поволжья» Фаниль Багаутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, руководитель ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев, гендиректор АО «Татагролизинг Азат Зиганшин, директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефедов и другие депутаты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.