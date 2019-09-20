Илдус Нафиков представил нового прокурора Московского района Казани

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Московского района Казани назначили старшего советника юстиций Валерия Кузьмина, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Валерий Кузьмин родился в Большой Осиновке, что находится в Рыбно-Слободском районе. В 1990 году окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение» и сразу приступил к службе в органах прокуратуры.
С 1999 по 2012 год Кузьмин работал прокурором Агрызского района РТ, с 2012 и до назначения занимал должность Бугульминского городского прокурора.
Валерий Кузьмин был награжден медалью «290 лет прокуратуре России».
Сегодня прокурор РТ представил вновь назначенного руководителя коллективу прокуратуры и активу Московского района города.